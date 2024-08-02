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2 августа, 20:57

Спасатели эвакуировали пассажиров вставшего на мель в Ладожском озере теплохода

Спасатели эвакуировали пассажиров туристического теплохода, который встал на мель в Ладожском озере в районе острова Коневец в Ленинградской области. Об этом сообщает в телеграм-канале аварийная служба акватории.

В момент происшествия на борту находилось более 200 человек. Дежурная смена поисково-спасательного отряда города Приозёрска доставила желающих на берег в бухту Владимирская, чтобы позже отправить в Санкт-Петербург. Для этого были использованы суда "Лаки 15" и "Вельбот 69".

Туристов эвакуируют с теплохода в Ладожском озере, вставшего на мель. Видео © Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Момент столкновения теплохода и лодки в Самарской области попал на видео
Момент столкновения теплохода и лодки в Самарской области попал на видео

Ранее на реке Волге в Самарской области столкнулись пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка. В результате инцидента пострадали минимум пять человек.

Обложка ©

Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Анатолий Симоненко
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