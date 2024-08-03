Минфин Эстонии объяснил трату денег из фонда ЕС на сауну и метание топоров

Свыше 100 тысяч евро, которые фонд Евросоюза выделил на помощь регионам в решении экологических проблем, потратили на фестиваль сауны и центр метания топоров неслучайно, рассказала телерадиовещательной компании ERR официальный представитель Минфина Эстонии Ирина Сацута.

Речь идёт о выделении из фонда Just Transition Fund (JTF) 340 млн евро уезду Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии. Из этой суммы примерно 18 млн евро будет потрачено на то, чтобы построить завод магнитов NEO Performance Materials в Нарве. А 111 тысяч получили компании, занимающиеся организацией мастер-классов по культуре эстонской сауны, развитием центра по проведению марафона танцев, проведением чемпионатов по диск-гольфу и на развитие центра по метанию топоров. Это позволит поддержать региональную инициативу жителей делать всё для перехода к климатической нейтральности и улучшения жизненной среды Ида-Вирумаа, уверена Сацута.

По словам представителя Минфина страны, проектные заявки оценивает специальная комиссия. Если она набирает высокий балл, проекту выделяются средства. В свою очередь, министр экономики и промышленности Эстонии Эркки Келдо пояснила, что деньги, которые выделяет фонд, тратятся по большей части на диверсификацию экономики и выход рабочей силы региона из сланцевой отрасли, речь идёт о 80% средств.