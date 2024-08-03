Советская "посланница из тонких миров" осела в Испании и продолжила "исцелять" за деньги
SHOT: Целительница Мзия Левашова продолжает "лечить" россиян онлайн из Испании
Мзия Левашова во время диспута об инопланетянах в Москве 1 мая 1991 года. Обложка © ТАСС / Роберт Нетелев
Популярная в СССР "посланница из тонких миров" Андромеда Мзия, она же Жужуна Соломония, не забросила карьеру всемогущего целителя после переезда в Испанию. Как выяснил SHOT, супруга покойного неоязычника и "спасителя Земли" Николая Левашова продолжает оказывать россиянам услуги по весьма нескромным ценам.
Мзия Левашова получила широкую известность в конце 1980-х годов благодаря удачному замужеству. Она предстала перед публикой в лице гостьи из космоса, способной исцелять любые болезни и даже спасти планету. К путешественнице по астральным измерениям начали выстраиваться очереди.
Мзия Левашова рассуждает о своей сущности. Видео © Telegram / SHOT
SHOT выяснил, что 55-летняя целительница до сих пор "лечит" россиян, но удалённо — при помощи телефонных разговоров и переписок. Свои услуги Левашова оценивает в нескромные 1000 евро (92 тысячи рублей) за 45-минутный сеанс. Это минимальный прайс, но если случай тяжёлый, то придётся раскошелиться посерьёзнее. С особо ценными "пациентами" Андромеда даже готова встретиться лично в Испании.
А тем временем десятки российских семей объединились против врача одной из московских клиник, который обещал вылечить их детей от аутизма. Пострадавшие уверены, что из них попросту выкачивали миллионы рублей, гарантируя малышам выздоровление.