Советская "посланница из тонких миров" осела в Испании и продолжила "исцелять" за деньги

Популярная в СССР "посланница из тонких миров" Андромеда Мзия, она же Жужуна Соломония, не забросила карьеру всемогущего целителя после переезда в Испанию. Как выяснил SHOT, супруга покойного неоязычника и "спасителя Земли" Николая Левашова продолжает оказывать россиянам услуги по весьма нескромным ценам.

Мзия Левашова получила широкую известность в конце 1980-х годов благодаря удачному замужеству. Она предстала перед публикой в лице гостьи из космоса, способной исцелять любые болезни и даже спасти планету. К путешественнице по астральным измерениям начали выстраиваться очереди.

Мзия Левашова рассуждает о своей сущности. Видео © Telegram / SHOT

SHOT выяснил, что 55-летняя целительница до сих пор "лечит" россиян, но удалённо — при помощи телефонных разговоров и переписок. Свои услуги Левашова оценивает в нескромные 1000 евро (92 тысячи рублей) за 45-минутный сеанс. Это минимальный прайс, но если случай тяжёлый, то придётся раскошелиться посерьёзнее. С особо ценными "пациентами" Андромеда даже готова встретиться лично в Испании.