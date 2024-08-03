Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 03:51

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к объекту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В Госдуме встряхнули организаторов терактов на Крымском мосту жёстким напоминанием
В Госдуме встряхнули организаторов терактов на Крымском мосту жёстким напоминанием

Перед этим стало известно, что в очереди на мост со стороны Тамани находятся одна тысяча машин. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи пробки нет.

Напомним, утром 2 августа очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани составляла почти 750 автомобилей. Со стороны Керчи затруднений движения не наблюдалось.

Обложка ©

Telegram / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
  • Новости
  • крымскиймост
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров