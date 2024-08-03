На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к объекту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Перед этим стало известно, что в очереди на мост со стороны Тамани находятся одна тысяча машин. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи пробки нет.
Напомним, утром 2 августа очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани составляла почти 750 автомобилей. Со стороны Керчи затруднений движения не наблюдалось.
Telegram / Аксёнов Z 82