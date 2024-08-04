Театр Российской армии лишился 63 сотрудников при новом директоре
Театр Российской армии лишился 63 сотрудников после прихода Милены Авимской на пост директора. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении SHOT.
Среди уволенных с 22 марта — несколько репетиторов по актёрскому мастерству и технике речи, экономисты, гардеробщики, реквизиторы, костюмеры и другие. 29 сотрудников написали заявления по собственному, у 32 работников закончились трудовые договоры, один человек ушёл по соглашению сторон, а ещё одного призвали в армию.
По словам одной из уволенных артисток Ксении Таран, в списке "отчисленных" — народные артисты Александр Дик и Николай Лазарев, работающие педагогами по актёрскому мастерству в детской студии. Таран предполагает, что людей, отработавших более 30 лет, просто вынудили написать заявления по собственному желанию.
Сейчас сотрудники пишут новые обращения к руководству театра и в вышестоящие инстанции.
О массовых увольнениях в театре Life.ru писал в конце июля. Как объяснила новый директор Милена Авимская, это абсолютно нормальная вещь при смене режиссёра, которым недавно стал Александр Лазарев. Решение обновить состав труппы, по её словам, принадлежит именно ему.