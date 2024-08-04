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4 августа, 06:30

Театр Российской армии лишился 63 сотрудников при новом директоре

Театр Российской армии лишился 63 сотрудников после прихода Милены Авимской на пост директора. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении SHOT.

Среди уволенных с 22 марта — несколько репетиторов по актёрскому мастерству и технике речи, экономисты, гардеробщики, реквизиторы, костюмеры и другие. 29 сотрудников написали заявления по собственному, у 32 работников закончились трудовые договоры, один человек ушёл по соглашению сторон, а ещё одного призвали в армию.

  • Документ об увольнении сотрудников Театра Российской армии. Фото © Telegram / SHOT
    Документ об увольнении сотрудников Театра Российской армии. Фото © Telegram / SHOT
  • Документ об увольнении сотрудников Театра Российской армии. Фото © Telegram / SHOT
    Документ об увольнении сотрудников Театра Российской армии. Фото © Telegram / SHOT
  • Документ об увольнении сотрудников Театра Российской армии. Фото © Telegram / SHOT
    Документ об увольнении сотрудников Театра Российской армии. Фото © Telegram / SHOT
  • Документ об увольнении сотрудников Театра Российской армии. Фото © Telegram / SHOT
    Документ об увольнении сотрудников Театра Российской армии. Фото © Telegram / SHOT

Документ об увольнении сотрудников Театра Российской армии. Фото © Telegram / SHOT

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По словам одной из уволенных артисток Ксении Таран, в списке "отчисленных" — народные артисты Александр Дик и Николай Лазарев, работающие педагогами по актёрскому мастерству в детской студии. Таран предполагает, что людей, отработавших более 30 лет, просто вынудили написать заявления по собственному желанию.

Сейчас сотрудники пишут новые обращения к руководству театра и в вышестоящие инстанции.

Театр Романа Виктюка сменил название
Театр Романа Виктюка сменил название

О массовых увольнениях в театре Life.ru писал в конце июля. Как объяснила новый директор Милена Авимская, это абсолютно нормальная вещь при смене режиссёра, которым недавно стал Александр Лазарев. Решение обновить состав труппы, по её словам, принадлежит именно ему.

Обложка ©

VK / Театр Российской армии

Артур Лапсаков
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