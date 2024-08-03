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3 августа, 05:52

Около 1800 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Около 1800 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон — и со стороны Крыма, и со стороны Кубани. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на месте.

Так, в пробке со стороны Тамани стоит 1310 авто, время ожидания на этом участке — более 3 часов. В очереди со стороны Керчи — 470 транспортных средств, здесь ждать придётся около 2 часов.

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Подсчёт ущерба от терактов ВСУ на Крымском мосту начнётся в скором времени

Напомним, рано утром 3 августа движение по Крымскому мосту временно перекрывали. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Александра Вишнякова
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