Около 1800 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон — и со стороны Крыма, и со стороны Кубани. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на месте.

Так, в пробке со стороны Тамани стоит 1310 авто, время ожидания на этом участке — более 3 часов. В очереди со стороны Керчи — 470 транспортных средств, здесь ждать придётся около 2 часов.