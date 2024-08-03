Один человек пострадал в результате прилёта дронов в многоэтажку под Орлом 3 августа, 07:18 Украинский дрон влетел в дом в Орловской области. Обложка © Telegram / SHOT

В Орловской области один человек пострадал в результате прилёта двух украинских беспилотников в жилую многоэтажку. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.

"Киевский режим продолжает ожесточённо атаковать Орловскую область – сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Ещё 2, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу", — говорится в тексте.

Чиновник добавил, что оперативные службы продолжают работу на месте ЧП, а компания-застройщик возьмёт на себя работы по восстановлению здания.

Напомним, в ночь на 3 августа Орловская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, два из которых попали в жилую многоэтажку в деревне Жилина. Три дрона были уничтожены силами ПВО. Возгорание в повреждённом здании локализовано.

Авторы Татьяна Миссуми