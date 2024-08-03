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Регион
3 августа, 04:42

Силы ПВО за ночь отразили атаку 75 дронов ВСУ в семи регионах России

Минувшей ночью сразу в семи регионах России вынуждены были работать средства противовоздушной обороны, отражая массированную атаку украинских беспилотников. Всего, как сообщили в Минобороны РФ, было уничтожено и перехвачено 75 дронов.

Самая пострадавшая оказалась Ростовская область, где сбили 36 БПЛА. Ещё 17 дронов уничтожили над Орловской областью, девять — над Белгородской, восемь — над Курской, два — над Рязанской, по одному — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника
В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника

Не обошлось и без попаданий. В Белгородчине после прилёта дрона загорелась нефтебаза. Возгорание удалось оперативно потушить. А в Ростовской области повреждения получили несколько складских помещений.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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