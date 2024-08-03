Силы ПВО за ночь отразили атаку 75 дронов ВСУ в семи регионах России
Минувшей ночью сразу в семи регионах России вынуждены были работать средства противовоздушной обороны, отражая массированную атаку украинских беспилотников. Всего, как сообщили в Минобороны РФ, было уничтожено и перехвачено 75 дронов.
Самая пострадавшая оказалась Ростовская область, где сбили 36 БПЛА. Ещё 17 дронов уничтожили над Орловской областью, девять — над Белгородской, восемь — над Курской, два — над Рязанской, по одному — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.
Не обошлось и без попаданий. В Белгородчине после прилёта дрона загорелась нефтебаза. Возгорание удалось оперативно потушить. А в Ростовской области повреждения получили несколько складских помещений.
VK / Минобороны России