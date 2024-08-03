Более 20 человек пострадали при мощном взрыве на гоночной трассе Нюрбургринг DPA: В Германии 22 человека пострадали в результате взрыва на гоночной трассе 3 августа, 08:36 В Германии произошёл взрыв на пробных гонках. Обложка © Х / nuerburgring

В Германии произошёл взрыв на гоночной трассе Нюрбургринг, в результате которого травмы получили 22 человека. Об этом пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на полицию Кобленца.

ЧП случилось во время тренировочного заезда в преддверии главной гонки ADAC Ruhr Cup. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв баллона высокого давления. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

На данный момент известно, что четыре человека госпитализированы в тяжёлом состоянии, остальные пострадавшие отделались лёгкими увечьями. Организаторы пообещали, что все намеченные гонки пройдут по плану.

Ранее сообщалось, что на заводе по производству оружия в городе Костенец в Болгарии взорвался боеприпас. Уточняется, что это предприятие специализируется на изготовлении специальной военной и гражданской продукции, в том числе снарядов, а также их утилизации и ликвидации. Пострадавших нет. Повреждения получило само здание.

Авторы Татьяна Миссуми