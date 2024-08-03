Бабушка-медведица из Подмосковья отметила День арбуза, отведав главное блюдо

Да, 3 августа действительно отмечается всемирный день арбуза. Об этом никогда не забывают сотрудники Центра воспроизводства редких видов животных. В своём телеграм-канале они опубликовали видео, где почтенная и белая мудрая медведица полакомилась главным блюдом сегодняшнего праздника.

Медведица Симона уплетает арбуз. Видео © Telegram / Центр воспроизводства редких видов животных

Белую медведицу зовут Симона, в этом году зимой у неё будет тридцатилетний юбилей. Но она вряд ли думает о цифрах в своём паспорте, поскольку её вниманием целиком завладел арбуз, подаренный ей сотрудниками Центра на праздник.

Хотя белые медведи по большей части и предпочитают мясо с рыбой, но в качестве лакомства им нередко предлагают растительную пищу, которая, как кажется, радует косолапых так же сильно.