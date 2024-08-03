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3 августа, 15:00

Бабушка-медведица из Подмосковья отметила День арбуза, отведав главное блюдо

В Подмосковье белая медведица Симона съела арбуз на Всемирный день арбуза

Медведица Симона поглощает праздничный арбуз. Обложка © Telegram / Центр воспроизводства редких видов животных

Медведица Симона поглощает праздничный арбуз. Обложка © Telegram / Центр воспроизводства редких видов животных

Да, 3 августа действительно отмечается всемирный день арбуза. Об этом никогда не забывают сотрудники Центра воспроизводства редких видов животных. В своём телеграм-канале они опубликовали видео, где почтенная и белая мудрая медведица полакомилась главным блюдом сегодняшнего праздника.

Медведица Симона уплетает арбуз. Видео © Telegram / Центр воспроизводства редких видов животных

Белую медведицу зовут Симона, в этом году зимой у неё будет тридцатилетний юбилей. Но она вряд ли думает о цифрах в своём паспорте, поскольку её вниманием целиком завладел арбуз, подаренный ей сотрудниками Центра на праздник.

Хотя белые медведи по большей части и предпочитают мясо с рыбой, но в качестве лакомства им нередко предлагают растительную пищу, которая, как кажется, радует косолапых так же сильно.

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А 27 июня праздновался Всемирный день рыболовства. Белые медведи большие мастаки этого ремесла, однако они не могут из-за больших лап вкусно приготовить рыбу. Вряд ли у вас есть медвежьи лапы, поэтому вы вполне могли бы попробовать один из трёх вкуснейших рецептов советской ухи, удовольствие от которой может медведю лишь присниться в период спячки. К счастью, ранее Life.ru, заглянув в поваренную книгу, опубликовал руководство по приготовлению.

Владимир Озеров
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