Армия России уничтожила тяжёлую артиллерийскую систему ВСУ в городе Покрове Днепропетровской области Украины. Удар был нанесён прямо по расположению украинских боевиков на территории завода, сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

"Покров, бывший Орджоникидзе. Сегодня с самого утра было несколько прилётов арты между сёлами Чертомлык и Покровское. А с 10:00 начали стрелять всушники из чего-то тяжёлого. Кстати, прилёты были парочка очень хороших. Один прямо в располагу, говорят, на каком-то заводе обустроили. Туда и прилетело. Второй был по артиллерийской системе, в рамках контрартиллерийской борьбы", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, российские военные уничтожили как саму установку, так и её экипаж вместе с примерно 20 снарядами, подготовленными к ведению огня. Были и другие удары ВС РФ по противнику в том районе, но по ним пока что информации нет, добавил Лебедев.