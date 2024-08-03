Полевой лагерь 67-й бригады ВСУ попал под прицельный удар Российской армии ВС РФ нанесли удар по месту дислокации 67-й механизированной бригады ВСУ 3 августа, 10:55 Военные РФ нанесли удар по 67-1 бригаде ВСУ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска группировки "Запад" отразили три контратаки штурмовиков ВСУ, захватили восемь опорных пунктов противника, а также нанесли разгромный удар по дислокации 67-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделением реактивной артиллерии группировки в районе Подвысокое нанесён удар по пункту временной дислокации 67-й механизированной бригады ВСУ, в результате которого уничтожено более 50 боевиков и пять единиц автомобильной техники", — уточняется в заявлении.

Российские артиллеристы также уничтожили на данном направлении пять вражеских систем Д-30, две американские гаубицы М777, гаубицу М198, противотанковую пушку МТ-12, а также 15 миномётных расчётов и 10 дронов ВСУ. За сутки украинские армия потеряла в зоне ответственности российской группировки "Запад" до 510 солдат, 42 единицы вооружения, три склада и 10 пунктов управления БПЛА.

Накануне сообщалось, что почти 60 украинских солдат за прошедшую неделю приняли решение сложить оружие, сдавшись в плен военнослужащим российских ВС. Из них 33 — в зоне ответственности группировки войск "Центр".

Авторы Татьяна Миссуми