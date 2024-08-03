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Регион
3 августа, 10:46

ВСУ потеряли до 400 военнослужащих за сутки в боях с российским "Центром"

Украинские войска за сутки потеряли до 400 бойцов в боях с группировкой "Центр" Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Потери противника составили до 400 военнослужащих, три боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и Marder производства ФРГ, два бронетранспортёра М113 производства США, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка "Рапира" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США",доложили в военном ведомстве.

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Похоже, что чудовищные потери в рядах украинских войск в зоне ответственности группы "Центр" ВС РФ оказывают отрезвляющее воздействие на многих военнослужащих ВСУ. Так, накануне в Минобороны России сообщили, что за прошлую неделю 59 бойцов противника на этом участке фронта решили сдаться на милость армии России.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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