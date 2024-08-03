Украинские войска за сутки потеряли до 400 бойцов в боях с группировкой "Центр" Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Потери противника составили до 400 военнослужащих, три боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и Marder производства ФРГ, два бронетранспортёра М113 производства США, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка "Рапира" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", — доложили в военном ведомстве.