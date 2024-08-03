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Регион
3 августа, 10:59

ВСУ потеряли до 710 бойцов и танк в ожесточённых боях с российским "Югом"

За прошлые сутки ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, танк, автомобили и несколько артиллерийских установок в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Российские подразделения улучшили тактическое поражения, а также нанесли удары по живой силе и технике пяти украинских бригад. В частности, были поражены 103-я и 109-я бригада территориальной обороны у Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки, Красногоровки и Катериновки в ДНР, а также отбиты контратаки отрядов 5-й штурмбригады и 117-й бригады территориальной обороны.

"ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион", две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и три полевых склада боеприпасов", — указано в отчёте Минобороны.

Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе
Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе

Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что российской армии за один день удалось уничтожить три американских системы зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных Украине. Когда Штаты передавали эту технику ВСУ, предполагалось, что ЗРК будут уничтожать дроны и ракеты ВС РФ. Реальность в этом случае разительно разошлась с ожиданиями Киева и его западных партнёров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Юрий Лысенко
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