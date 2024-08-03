Польского генерала выгоняют из штаб-квартиры НАТО по загадочной причине

Польские власти получили от своих союзников из НАТО письмо с просьбой отозвать бригадного генерала Артура Якубчика из Международного военного штаба при штаб-квартире альянса. Об этом рассказал пресс-секретарь польского Министерства обороны Януш Сеймей.

"Сообщаю, что по ходатайству союзников идёт процедура отзыва бригадного генерала А. Якубчика из Международного военного штаба при штаб-квартире НАТО", — сказано в официальном заявлении пресс-секретаря Минобороны в социальной сети Х.

Сеймей решил умолчать о причинах такого поворота событий, но подчеркнул, что речь идёт "об очередном неудачном кадровом решении предшественников" — правительства партии "Право и справедливость".

По информации газеты Rzeczpospolita, Якубчик провинился при проведении конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО, допустив несколько нарушений. Он хотел, чтобы это место занял его соотечественник. До настоящего момента в штаб-квартире альянса работали шесть польских генералов, сообщает радиостанция RMF24.