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3 августа, 11:59

Польского генерала выгоняют из штаб-квартиры НАТО по загадочной причине

НАТО просит Польшу отозвать генерала Якубчика из своей штаб-квартиры в Брюсселе

Польские власти получили от своих союзников из НАТО письмо с просьбой отозвать бригадного генерала Артура Якубчика из Международного военного штаба при штаб-квартире альянса. Об этом рассказал пресс-секретарь польского Министерства обороны Януш Сеймей.

"Сообщаю, что по ходатайству союзников идёт процедура отзыва бригадного генерала А. Якубчика из Международного военного штаба при штаб-квартире НАТО", — сказано в официальном заявлении пресс-секретаря Минобороны в социальной сети Х.

Сеймей решил умолчать о причинах такого поворота событий, но подчеркнул, что речь идёт "об очередном неудачном кадровом решении предшественников" — правительства партии "Право и справедливость".

По информации газеты Rzeczpospolita, Якубчик провинился при проведении конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО, допустив несколько нарушений. Он хотел, чтобы это место занял его соотечественник. До настоящего момента в штаб-квартире альянса работали шесть польских генералов, сообщает радиостанция RMF24.

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А ранее замглавы МИД Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии покинуть состав ЕС и НАТО из-за слов Виктора Орбана о том, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приведёт к тому, что Евросоюз окажется вынужден отвечать за оказанную Украине военную помощь.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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