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3 августа, 13:51

Двухлетний ребёнок упал в ведро с кипятком в Гае

В Гае двухлетний мальчик обварил руку, упав в ведро с кипятком

В городе Гай Оренбургской области маленький ребёнок получил ожог руки, когда дома упал в ведро с горячей водой. Об этом пишет портал Orenday.

Двухлетнего мальчика из города Гай привезли в детскую больницу Оренбурга. Там врачи диагностировали ему ожог 10% руки первой, второй и третьей степени.

Медики передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Мать пострадавшего малыша рассказала правоохранителям, что её сын споткнулся и упал, а его рука угодила в ведро с кипятком. Другие детали произошедшего неизвестны. Проводится проверка.

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Ранее в Смоленской области семилетний ребёнок, игравший с друзьями на улице, упал с моста на электропровода. Один из его приятелей случайно уронил кроссовок на крышу вагона под мостом. Мальчик решил достать обувь, но потерял равновесие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Babyboom

Владимир Озеров
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