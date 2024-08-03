Двухлетний ребёнок упал в ведро с кипятком в Гае
В Гае двухлетний мальчик обварил руку, упав в ведро с кипятком
В городе Гай Оренбургской области маленький ребёнок получил ожог руки, когда дома упал в ведро с горячей водой. Об этом пишет портал Orenday.
Двухлетнего мальчика из города Гай привезли в детскую больницу Оренбурга. Там врачи диагностировали ему ожог 10% руки первой, второй и третьей степени.
Медики передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Мать пострадавшего малыша рассказала правоохранителям, что её сын споткнулся и упал, а его рука угодила в ведро с кипятком. Другие детали произошедшего неизвестны. Проводится проверка.
Ранее в Смоленской области семилетний ребёнок, игравший с друзьями на улице, упал с моста на электропровода. Один из его приятелей случайно уронил кроссовок на крышу вагона под мостом. Мальчик решил достать обувь, но потерял равновесие.
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