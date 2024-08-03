Двухлетний ребёнок упал в ведро с кипятком в Гае

В городе Гай Оренбургской области маленький ребёнок получил ожог руки, когда дома упал в ведро с горячей водой. Об этом пишет портал Orenday.

Двухлетнего мальчика из города Гай привезли в детскую больницу Оренбурга. Там врачи диагностировали ему ожог 10% руки первой, второй и третьей степени.

Медики передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Мать пострадавшего малыша рассказала правоохранителям, что её сын споткнулся и упал, а его рука угодила в ведро с кипятком. Другие детали произошедшего неизвестны. Проводится проверка.