Взрыв прогремел на ключевом оборонном предприятии Сербии, ранены 7 человек
В Сербии на оборонном заводе "Крушик" произошёл взрыв, семь человек пострадали
В Сербии в одном из цехов оборонного завода "Крушик" в городе Валево раздался взрыв, из-за которого пострадали семь человек. Об этом сообщает сербский портал "Вечерне новости".
По данным полиции, в цеху трудились 20 работников, когда произошёл взрыв. Семеро из них доставлены в больницу. Прчиина ЧП не сообщается. "Крушик" является одним из ключевых предприятий сербского ВПК.
Ранее в Болгарии раздался взрыв на оружейном заводе в городе Костенец. Причиной послужила детонация одного из боеприпасов. К счастью, обошлось без жертв, однако материальный ущерб придётся восстанавливать долго.
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