Взрыв прогремел на ключевом оборонном предприятии Сербии, ранены 7 человек

В Сербии в одном из цехов оборонного завода "Крушик" в городе Валево раздался взрыв, из-за которого пострадали семь человек. Об этом сообщает сербский портал "Вечерне новости".

По данным полиции, в цеху трудились 20 работников, когда произошёл взрыв. Семеро из них доставлены в больницу. Прчиина ЧП не сообщается. "Крушик" является одним из ключевых предприятий сербского ВПК.