Стала известна причина отстранения генпрокурора Молдавии
Бывшего генпрокурора Молдавии Стояногло отстранили за отказ подчиняться Санду
Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил, что был отстранён от поста, потому что во имя закона не стал "сотрудничать" с президентом Майей Санду.
"Я выиграл конкурс на должность генерального прокурора, организованный Майей Санду. Я принял в нём участие, потому что действительно верил в перемены", — написал Стояногло в своём телеграм-канале, отметив, что все предложения Санду остались "на уровне деклараций".
Он рассказал, что при первой встрече президент спросила генпрокурора, готов ли он "сотрудничать". Однако вместо положительного ответа, который ожидала Санду, тот ответил, что будет работать в интересах Молдавии и её законов. По его словам, это и стало поводом для увольнения.
Напомним, Высший совет прокуроров Молдавии в октябре 2021 года отстранил Стояногло от должности. Сообщалось, что его обвинили в одобрении поправки в закон, которая упростила мошенническую схему с помощью молдавских судебных инстанций. Кроме того, его обвиняли в том, что он был бенефициаром нескольких сомнительных трансакций.
Telegram / Александр Стояногло