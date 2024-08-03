Стала известна причина отстранения генпрокурора Молдавии

Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил, что был отстранён от поста, потому что во имя закона не стал "сотрудничать" с президентом Майей Санду.

"Я выиграл конкурс на должность генерального прокурора, организованный Майей Санду. Я принял в нём участие, потому что действительно верил в перемены", — написал Стояногло в своём телеграм-канале, отметив, что все предложения Санду остались "на уровне деклараций".

Он рассказал, что при первой встрече президент спросила генпрокурора, готов ли он "сотрудничать". Однако вместо положительного ответа, который ожидала Санду, тот ответил, что будет работать в интересах Молдавии и её законов. По его словам, это и стало поводом для увольнения.