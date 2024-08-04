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4 августа, 03:25

Мягкость оказалась неэффективной: Эксперт объяснил скрытый смысл ракетных ударов по базам ВСУ

Военный эксперт Артамонов: Войска РФ в зоне СВО перешли к жёстким действиям

Российские военные поняли, что более мягкие методы воздействия на ВСУ недостаточно эффективны, и начали использовать более жёсткую тактику, в том числе подключили ракеты "Искандер". Таким мнением поделился военный эксперт Александр Артамонов в беседе с "Царьградом", говоря начистоту о ситуации в зоне СВО.

"Это необходимо для изменения линии фронта. Более мягкие методы воздействия на ВСУ и на руководство киевской хунты оказались неэффективными или недостаточно эффективными. Соответственно, происходит переход к более жёстким средствам воздействия", — отметил он.

Минобороны показало видео удара "Искандером" по бронетанковому заводу в Харькове
Минобороны показало видео удара "Искандером" по бронетанковому заводу в Харькове

Военный эксперт отметил, что ракетные удары нужны для ускорения сценария конфликта. По его словам, помимо "Искандеров", ВС РФ также используется управляемая бомба Д-30СМ с дальностью действия до 100–120 км и тяжёлые фугасы с УМПК универсального модуля планирования и коррекции.

Напомним, что удар по базе наёмников в Харькове был нанесён 25 июля. В результате удара уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ. Life.ru публиковал видео этой ракетной атаки.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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