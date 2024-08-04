Мягкость оказалась неэффективной: Эксперт объяснил скрытый смысл ракетных ударов по базам ВСУ

Российские военные поняли, что более мягкие методы воздействия на ВСУ недостаточно эффективны, и начали использовать более жёсткую тактику, в том числе подключили ракеты "Искандер". Таким мнением поделился военный эксперт Александр Артамонов в беседе с "Царьградом", говоря начистоту о ситуации в зоне СВО.

"Это необходимо для изменения линии фронта. Более мягкие методы воздействия на ВСУ и на руководство киевской хунты оказались неэффективными или недостаточно эффективными. Соответственно, происходит переход к более жёстким средствам воздействия", — отметил он.

Военный эксперт отметил, что ракетные удары нужны для ускорения сценария конфликта. По его словам, помимо "Искандеров", ВС РФ также используется управляемая бомба Д-30СМ с дальностью действия до 100–120 км и тяжёлые фугасы с УМПК универсального модуля планирования и коррекции.