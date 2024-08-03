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3 августа, 12:49

Российский боец Стриж рассказал о новом ухищрении ВСУ

Российский штурмовик Стриж: ВСУ начали укреплять дроны бронеплитами

Военнослужащие ВСУ начали укреплять свои беспилотники при помощи бронеплит. Об этом рассказал боец российского штурмового с позывным Стриж, беседуя с военным корреспондентом RT Владом Андрице.

Штурмовик объяснил, что сейчас БПЛА противника по большей части сбиваются FPV-дронами, ведь стрелковым оружием это сделать практически невозможно, особенно с учётом того, что украинцы теперь обвешивают свои беспилотники бронеплитами. По его опыту, лишь один такой аппарат получилось сбить из снайперской винтовки.

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С военной смекалкой украинцев стоит считаться — недавно российские военнослужащий рассказал, как ВСУ усовершенствовали свой дрон "Баба-яга" и уже применяют модификацию на Угледарском направлении. В новой версии аппарата вместо топливного мотора стоит электродвигатель, что сделало беспилотник бесшумным. Кроме того, украинцы вешают на него бомбы, изготовленные из алюминиевых банок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Юрий Лысенко
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