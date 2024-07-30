На камеру российского беспилотника на Авдеевском направлении удалось запечатлеть удивительный случай, как женщина с тележкой в самый разгар боя пересекает передовую. Не обращая внимания на многочисленные взрывы и пулемётную очередь, она пыталась пересечь границу и попасть на российскую территорию.

Как только гражданская появилась на поле боя, обе стороны тут же прекратили огонь и дождались, когда она окажется на безопасном расстоянии.

ВС РФ и ВСУ прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую с Украины в Россию. Видео © Telegram / Будни Радистки