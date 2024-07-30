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30 июля, 07:53

ВС РФ и ВСУ прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую с Украины в Россию

На камеру российского беспилотника на Авдеевском направлении удалось запечатлеть удивительный случай, как женщина с тележкой в самый разгар боя пересекает передовую. Не обращая внимания на многочисленные взрывы и пулемётную очередь, она пыталась пересечь границу и попасть на российскую территорию.

Как только гражданская появилась на поле боя, обе стороны тут же прекратили огонь и дождались, когда она окажется на безопасном расстоянии.

ВС РФ и ВСУ прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую с Украины в Россию. Видео © Telegram / Будни Радистки

"Гражданская благополучно дошла до населённого пункта, дальше не знаю. Её все пропустили. Огонь прекратился со всех сторон. Она ещё минут пять стояла между нами и ВСУ на ничейной земле, отдыхала", — передаётся в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале "Будни радистки".

Армия России зачистила от ВСУ ещё одно село в ходе битвы за Донбасс
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Ранее Life.ru рассказал об успехах российской армии на передовой. Ранее ВС РФ удалось взять под свой контроль населённые пункты Прогресс и Евгеновку в ДНР. Также Армия России выбила ВСУ из Волчьего.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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