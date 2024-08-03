"Крестный отец Киева" арестован в Баку из-за россиянина

Известного украинского криминального авторитета Олега Крапивина (Бакинского) арестовали в Азербайджане. Его обвиняют в хулиганстве в отношении россиянина. Суд заключил его под стражу на три месяца, мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Крапивина знают по работе с преступными группировками, которые действовали в Киеве в 90-е годы. Ему приписывают дружбу с олигархом Игорем Коломойским, а также бывшим премьер-министром Украины Арсеном Аваковым*. Он являлся главой Киевской организации азербайджанцев. Олега Бакинского величали "крёстным отцом Киева" и одним из богатейших людей Незалежной. Сейчас на родину въезд Крапивину запрещён.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве задержали партизана, который промышлял поджогом машин военных ВСУ и сотрудников ТЦК. Уточняется, что в период с сентября 2022 года по август 2023 года мужчина сжёг 10 машин, которыми пользовались украинские военные. В наказание ему назначили восемь лет тюрьмы.