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Регион
3 августа, 14:58

"Крестный отец Киева" арестован в Баку из-за россиянина

Украинскому авторитету Крапивину в Баку грозит до 5 лет за хулиганство

Олег Крапивин (Бакинский). Обложка © YouTube / Эйнулла Фаталлаев

Олег Крапивин (Бакинский). Обложка © YouTube / Эйнулла Фаталлаев

Известного украинского криминального авторитета Олега Крапивина (Бакинского) арестовали в Азербайджане. Его обвиняют в хулиганстве в отношении россиянина. Суд заключил его под стражу на три месяца, мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Крапивина знают по работе с преступными группировками, которые действовали в Киеве в 90-е годы. Ему приписывают дружбу с олигархом Игорем Коломойским, а также бывшим премьер-министром Украины Арсеном Аваковым*. Он являлся главой Киевской организации азербайджанцев. Олега Бакинского величали "крёстным отцом Киева" и одним из богатейших людей Незалежной. Сейчас на родину въезд Крапивину запрещён.

СБУ задержала украинского историка Толочко за его пророссийскую позицию
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Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве задержали партизана, который промышлял поджогом машин военных ВСУ и сотрудников ТЦК. Уточняется, что в период с сентября 2022 года по август 2023 года мужчина сжёг 10 машин, которыми пользовались украинские военные. В наказание ему назначили восемь лет тюрьмы.

* Внесён в России в реестр террористов и экстремистов.

Александра Мышляева
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