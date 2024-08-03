Туристы просят Бастрыкина вернуть на пляжи Анапы холодные напитки и кукурузу

Отдыхающие возмутились отсутствием палаток и привычных всем уличных торговцев с кукурузой и холодными напитками на пляжах Анапы. Они решили обратиться к председателю СКР Александру Бастрыкину с призывом вернуть всё как было.

В Анапе требуют вернуть на пляжи уличных торговцев. Видео © Telegram / Краснодар | Телетайп

Курортники заявили, что теперь детям негде поесть. По их словам, до ближайшего заведения добираться минимум 15 минут.

"Условия стали не для того, чтобы отдыхать всем людям. Мороженое детям нельзя купить, кукурузу. Мы приехали сюда отдыхать! Просим вас вернуть всё на те места, где всё было", — отметила одна из отдыхающих.

В мэрии Анапы заверили, что лишать радостей жизни туристов никто не хотел, власти борются с незаконно размещёнными нестационарными объектами. Теперь отравиться пирожками на пляже станет сложнее, так как с 1 августа на службу выйдут патрули, которые будут пресекать нелегальную торговлю.