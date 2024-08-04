Курганская пенсионерка три недели живёт без воды из-за замены водопровода
Пожилая женщина из города Катайска Курганской области осталась без воды после работ по замене водопровода. Пенсионерка терпит неудобства уже в течение трёх недель, местные власти решать вопрос отказались, пишет URA.ru.
"У неё дом был ещё в 1970-х годах подключён к городскому водопроводу, без колодца. Все эти годы она платила за воду по счётчику. Сейчас водопровод поменяли, а ей сказали: как хотите, проводите сами трубу из дома к водопроводу, так как её дома нет в проекте", — рассказала дочь женщины Ирина.
Представители окружной администрации разводят руками, заявляя, что все работы она должна выполнить за свой счёт. Пенсионерке надо самой нанимать экскаватор для проведения земляных работ. Дочь отмечает, что стоимость подобных работ для семьи неподъёмная.
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