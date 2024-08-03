Более 50 тысяч жителей Кубани остались без воды

Более 50 тысяч человек остались без воды из-за аварий на сетях водоснабжения ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "ТамГВ" в Краснодарском крае. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.

"Подача ресурса нарушена в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Фонталовском сельских поселениях. В зоне отключения остаётся больше 50 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Там отметили, что на место аварии выехали 4 единицы техники и 4 бригады рабочих, которые на данный момент занимаются сваркой. Ситуация на контроле главы муниципалитета Фёдора Бабенкова. В местных администрациях можно подать заявку на подвоз воды.