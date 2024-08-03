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3 августа, 17:33

Более 50 тысяч жителей Кубани остались без воды

Более 50 тысяч человек остались без воды из-за аварий в Краснодарском крае

Более 50 тысяч человек остались без воды из-за аварий на сетях водоснабжения ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "ТамГВ" в Краснодарском крае. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.

"Подача ресурса нарушена в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Фонталовском сельских поселениях. В зоне отключения остаётся больше 50 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Там отметили, что на место аварии выехали 4 единицы техники и 4 бригады рабочих, которые на данный момент занимаются сваркой. Ситуация на контроле главы муниципалитета Фёдора Бабенкова. В местных администрациях можно подать заявку на подвоз воды.

Жители Джанкоя остались без воды из-за аварий на сетях
Жители Джанкоя остались без воды из-за аварий на сетях

Ранее Life.ru сообщал, что город Энергодар Запорожской области и его окрестности частично остались без света в результате удара ВСУ. Сразу после атаки специалисты принялись ликвидировать последствия обстрела киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Александра Мышляева
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