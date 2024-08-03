"Украинцы в беде": В США представили прогноз о полном разгроме ВСУ
Миршаймер: Конфликт закончится полным разгромом ВСУ, дальше будет только хуже
Конфликт между Украиной и Россией закончится полным разгромом ВСУ, ситуация для Киева дальше будет меняться только в худшую сторону. Об этом рассказал американский политолог Джон Миршаймер.
"Я думаю, что пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, будет крайне сложно достичь какого-либо рода соглашения", — объяснил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Миршаймер добавил, что сейчас "украинцы и Запад вместе не могут решить эту проблему". Именно поэтому будущее для Киева будет "только хуже". Украинцы в большой беде, заключил политолог.
Киев сам понимает, что его ждёт не лучшее время. Поэтому глава офиса Зеленского Ермак объяснил необходимость завершения конфликта. Сделать это, кстати, нужно как можно скорее, добавил представитель киевского режима. Ермак также выразил надежду на то, что вторая конференция по Украине приведёт к прекращений боевых действий.
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