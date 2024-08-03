"Украинцы в беде": В США представили прогноз о полном разгроме ВСУ

Конфликт между Украиной и Россией закончится полным разгромом ВСУ, ситуация для Киева дальше будет меняться только в худшую сторону. Об этом рассказал американский политолог Джон Миршаймер.

"Я думаю, что пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, будет крайне сложно достичь какого-либо рода соглашения", — объяснил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Миршаймер добавил, что сейчас "украинцы и Запад вместе не могут решить эту проблему". Именно поэтому будущее для Киева будет "только хуже". Украинцы в большой беде, заключил политолог.