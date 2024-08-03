На британских атомных подлодках нашли российское ПО

Инженеры британских атомных подводных лодок попросили специалистов из России и Белоруссии разработать для них программное обеспечение. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы Минобороны.

"Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии, что противоречит правилам Министерства обороны", — сказано в материале.

По данным авторов статьи, ПО должны были разрабатывать британцы, имеющие доступ к засекреченной информации, но задача была частично делегирована разработчикам из Сибири и Минска. Минобороны сочло это "серьёзной угрозой обороне Великобритании". После этого в 2022 году началось расследование, завершившееся к февралю 2023-го.

Потянув за ниточки, представители ведомства узнали, что компания Rolls-Royce Submarines, на которой держится работа британского атомного подводного флота, передала разработку на субподряд консалтинговой фирме WM Reply, которая уже привлекла к делу мастеров из Белоруссии, один из которых работал из Сибири. Фирма собиралась сохранить это в тайне, выдав работникам поддельные имена погибших британцев, чтобы скрыть их настоящее местоположение.

Представитель Rolls-Royce Submarines заявил, что вопрос вдоль и поперёк изучили, а целостность системы ни разу не была нарушена. При этом сотрудники WM Reply, по его словам, никак не могли получить информацию с защищённых серверов, как и их подрядчики.

Тем не менее работать с WM Reply Rolls-Royce Submarines решила не продолжать.