На британских атомных подлодках нашли российское ПО
Telegraph: Британские инженеры атомных подлодок используют созданное в России ПО
Инженеры британских атомных подводных лодок попросили специалистов из России и Белоруссии разработать для них программное обеспечение. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы Минобороны.
"Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии, что противоречит правилам Министерства обороны", — сказано в материале.
По данным авторов статьи, ПО должны были разрабатывать британцы, имеющие доступ к засекреченной информации, но задача была частично делегирована разработчикам из Сибири и Минска. Минобороны сочло это "серьёзной угрозой обороне Великобритании". После этого в 2022 году началось расследование, завершившееся к февралю 2023-го.
Потянув за ниточки, представители ведомства узнали, что компания Rolls-Royce Submarines, на которой держится работа британского атомного подводного флота, передала разработку на субподряд консалтинговой фирме WM Reply, которая уже привлекла к делу мастеров из Белоруссии, один из которых работал из Сибири. Фирма собиралась сохранить это в тайне, выдав работникам поддельные имена погибших британцев, чтобы скрыть их настоящее местоположение.
Представитель Rolls-Royce Submarines заявил, что вопрос вдоль и поперёк изучили, а целостность системы ни разу не была нарушена. При этом сотрудники WM Reply, по его словам, никак не могли получить информацию с защищённых серверов, как и их подрядчики.
Тем не менее работать с WM Reply Rolls-Royce Submarines решила не продолжать.
Ранее стало известно, что в Великобритании атомная подводная лодка, которая готовилась для боевых действий против России, уже год ждёт ремонта и стоит рядом с грудой металлолома.
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