Владимир Зеленский рассчитывает оборвать нити, которыми его удерживают западные покровители, и отказывается платить по украинским долгам. К такому выводу пришёл ирландский журналист Чей Боуз, перечислив политические решения, которые последовательно принимал глава киевского режима.

"Сперва он издал законы, запрещающие [русский] язык, потом [Украинскую православную] церковь, затем выборы. После этого — законы, запрещающие его гражданам бежать от его диктатуры. Теперь он принял закон о том, что Украина не должна платить по своим долгам. Актёр сам пишет себе сценарий", — написал публицист в социальной сети X.