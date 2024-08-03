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Регион
3 августа, 14:20

"Актёр пишет сценарий": Наглость Зеленского разгневала западную прессу

Журналист Боуз обвинил Зеленского в отказе платить по долгам Украины

Владимир Зеленский рассчитывает оборвать нити, которыми его удерживают западные покровители, и отказывается платить по украинским долгам. К такому выводу пришёл ирландский журналист Чей Боуз, перечислив политические решения, которые последовательно принимал глава киевского режима.

"Сперва он издал законы, запрещающие [русский] язык, потом [Украинскую православную] церковь, затем выборы. После этого — законы, запрещающие его гражданам бежать от его диктатуры. Теперь он принял закон о том, что Украина не должна платить по своим долгам. Актёр сам пишет себе сценарий", — написал публицист в социальной сети X.

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Напомним, что Владимир Зеленский действительно 31 июля подписал указ о реструктуризации госдолга Незалежной, который позволяет Киеву временно заморозить соответствующие выплаты заёмщикам. Согласно закону, Украина сможет не совершать выплат по внешнему долгу до 1 октября 2024 года. Предполагается, что это нужно, чтобы руководство Украины могло договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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