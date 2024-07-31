На Украине решили устроить себе каникулы по выплате внешнего долга

Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины, который позволяет властям приостанавливать выплаты по внешнему долгу. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Верховной рады.

Документ разрешает заморозить выплаты по внешнему долгу Украины до 1 октября этого года. Уточняется, что закон нужен для достижения Киевом соглашения с кредиторами о реструктуризации долга.