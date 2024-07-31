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31 июля, 12:32

На Украине решили устроить себе каникулы по выплате внешнего долга

Зеленский подписал закон о заморозке выплат внешнего долга Украины до 1 октября

Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины, который позволяет властям приостанавливать выплаты по внешнему долгу. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Верховной рады.

Документ разрешает заморозить выплаты по внешнему долгу Украины до 1 октября этого года. Уточняется, что закон нужен для достижения Киевом соглашения с кредиторами о реструктуризации долга.

Верховная Рада приняла законопроект 18 июля. Если бы стороны не договорились о реструктуризации долга до 1 августа, то Незалежной пришлось бы вынужденно объявить дефолт.

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А ранее бывший украинский премьер Николай Азаров сообщил, что страну ожидает дефолт после прекращения поддержки США и Европы. По его словам, в Незалежной развалена промышленность, а энергосистема вырабатывает лишь пятую часть от прежних объёмов. Также политик призвал не верить слухам о высоком уровне ВПП страны. Life.ru писал, что Украине дали месяц на то, чтобы избежать дефолта. 26 июля Минфин страны сообщил, что договор с комитетом владельцев европейских облигаций о реструктуризации внешнего долга отсрочил крах экономики государства.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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