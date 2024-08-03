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Регион
3 августа, 13:54

Мощный взрыв прогремел в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Сумы

В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел мощный взрыв. Об атаке сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Власти пока не сообщили никакую дополнительную и подробную информацию. Никто из региона взрыв не комментировал. Известно только то, что в Сумской области продолжает действовать воздушная тревога.

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К слову, накануне днём координатор николаевского подполья сообщил, что ВС РФ два раза ударили по украинскому аэропорту в Сумах, в котором находилось место дислокации бойцов ВСУ.

Обложка ©

flickr / ahlynk

Наталья Афонина
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