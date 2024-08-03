Мощный взрыв прогремел в Сумах

В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел мощный взрыв. Об атаке сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Власти пока не сообщили никакую дополнительную и подробную информацию. Никто из региона взрыв не комментировал. Известно только то, что в Сумской области продолжает действовать воздушная тревога.