Двум работникам "рехаба-концлагеря" из статьи Life.ru предъявили обвинения в пленении пациентов
СК предъявил обвинения двум сотрудникам рехаба "Вектор жизни" в Мытищах
Двух сотрудников реабилитационного центра "Вектор жизни" в подмосковных Мытищах обвинили в незаконном лишении свободы пациентов учреждения после статьи Life.ru. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
"Двум сотрудникам реабилитационного центра "Вектор жизни" предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы пациентов, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью (пп. "а, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", — говорится в публикации.
По информации следствия, в период с мая 2023 года по август 2024-го обвиняемые под предлогом оказания медицинских услуг и без законных на то оснований удерживали пациентов рехаба, страдающих от разного рода зависимостей. Работники центра позволяли себе прибегать к применению физической силы, а также отнимали у потерпевших еду. Беспредел прекратился только после вмешательства силовиков, которые получили заявление от одного из пациентов "Вектора жизни". Следователи продолжают сбор улик по преступлению.
Напомним, по нашей информации узниками мытищинского рехаба стали несколько десятков человек. После того как их освободили из адского места в ходе рейда полиции, они раскрыли ещё одно обстоятельство кошмарной ситуации: выяснилось, что над ними не только измывались, не давая еды и воды, но и брали за это по 100 тысяч рублей в месяц. А ещё в число проходивших лечение в рехабе непонятным образом попала 13-летняя девочка.
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