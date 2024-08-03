Двум работникам "рехаба-концлагеря" из статьи Life.ru предъявили обвинения в пленении пациентов

Двух сотрудников реабилитационного центра "Вектор жизни" в подмосковных Мытищах обвинили в незаконном лишении свободы пациентов учреждения после статьи Life.ru. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

"Двум сотрудникам реабилитационного центра "Вектор жизни" предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы пациентов, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью (пп. "а, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", — говорится в публикации.

По информации следствия, в период с мая 2023 года по август 2024-го обвиняемые под предлогом оказания медицинских услуг и без законных на то оснований удерживали пациентов рехаба, страдающих от разного рода зависимостей. Работники центра позволяли себе прибегать к применению физической силы, а также отнимали у потерпевших еду. Беспредел прекратился только после вмешательства силовиков, которые получили заявление от одного из пациентов "Вектора жизни". Следователи продолжают сбор улик по преступлению.