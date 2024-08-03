Бойцы Нацгвардии на служебном "бусе" похитили и убили марокканца в Киеве ради крипты

В Киеве четыре солдата Нацгвардии похитили 29-летнего гражданина Марокко, чтобы вытрясти из него все сбережения, хранившиеся на его криптокошельке, — 7 миллионов гривен (17 тысяч долларов). После этого они вывезли мужчину в лес, где задушили и закопали. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Похищение марокканца в Киеве. Видео © Полиция Украины

По данным "Страны", накануне с марокканцем связался один из представителей Нацгвардии, предложивший провернуть сделку по покупке крипты. После этого он сказал трём своим сослуживцам, что тот самый иностранец надругался над его родственницей, которой даже не было 18. Они согласились помочь наказать "негодяя", но про грабёж и убийство не услышали от товарища ни слова.

Приятели помогли похитить мужчину на служебном "бусе", а расправу над ним устроил уже сам идейный вдохновитель преступления. После того как дело было сделано, он вновь обратился к одному из сообщников, чтобы тот помог ему избавиться от тела.