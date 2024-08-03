Ротавирус стал причиной отравления 32 детей в лагере "Огонёк" под Калининградом

Роспотребнадзор установил, что возбудителем вспышки кишечной инфекции в детском лагере "Огонёк" под Калининградом является ротавирус. Об этом говорится в сообщении регионального отделения службы.

"Работа смены досрочно приостановлена. Детей забрали родители. Управлением оперативно, с использованием экспресс-методик, получены результаты исследования клинического материала от заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды. Установлено, что этиологическим агентом (то есть патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус", — сказано в публикации.

Эпидемиологическое расследование пока что не завершено. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области продолжает держать ситуацию на контроле.