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3 августа, 16:45

Ротавирус стал причиной отравления 32 детей в лагере "Огонёк" под Калининградом

Роспотребнадзор установил, что возбудителем вспышки кишечной инфекции в детском лагере "Огонёк" под Калининградом является ротавирус. Об этом говорится в сообщении регионального отделения службы.

"Работа смены досрочно приостановлена. Детей забрали родители. Управлением оперативно, с использованием экспресс-методик, получены результаты исследования клинического материала от заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды. Установлено, что этиологическим агентом (то есть патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус", — сказано в публикации.

Эпидемиологическое расследование пока что не завершено. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области продолжает держать ситуацию на контроле.

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Напомним, сегодня стало известно о вспышке кишечной инфекции в детском лагере "Огонёк" под Калининградом, которой заразились 32 ребёнка. Пятерых из них пришлось госпитализировать. Следствие выявило в случившемся халатность руководства лагеря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KatsiarynaKa2

Юрий Лысенко
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