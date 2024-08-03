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3 августа, 16:31

SpaceX перенесла запуск космического грузовика Cygnus к МКС из-за непогоды

Американская компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя с кораблём Cygnus, который предназначен для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Ракета Falcon 9 готовилась к старту в субботу в 11:29 по восточному времени США (18:29 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

"Из-за неблагоприятных погодных условий старт отменён", — говорится на странице компании в соцсети X. Запуск перенесли на воскресенье.

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Ранее Life.ru сообщал, что ракета Илона Маска SpaceX попала в аварию при выводе на орбиту двух десятков спутников Starlink. По данным самой компании, это их первое крушение такого рода за семь лет, а причиной стал сбой в работе двигателя.

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / SpaceX

Александра Мышляева
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