SpaceX перенесла запуск космического грузовика Cygnus к МКС из-за непогоды

Американская компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя с кораблём Cygnus, который предназначен для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Ракета Falcon 9 готовилась к старту в субботу в 11:29 по восточному времени США (18:29 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

"Из-за неблагоприятных погодных условий старт отменён", — говорится на странице компании в соцсети X. Запуск перенесли на воскресенье.