Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 03:00

В Подмосковье прошёл первый турнир журнала "Гольф-клуб"

В Подмосковье, на побережье Пестовского водохранилища, состоялся первый в истории турнир, организованный журналом "Гольф-клуб". Мероприятие приурочили к первой к годовщине издания, организатором выступила главный редактор журнала Мария Петрикова.

Турнир журнала "Гольф-клуб". Видео © Life.ru

Турнир прошёл в дружелюбной атмосфере, так как многие участники были знакомы друг с другом. Среди гостей был в том числе известный оперный певец Ильдар Абдразаков.

Развлекательная программа была предусмотрена и для тех зрителей, кто не принимал участие в турнире. Через два часа после начала соревнований на территории гольф-клуба открылись зоны отдыха. Для гостей также была проведена экскурсия на гольф-карах и открытый урок. Закончился турнир торжественным награждением победителей, ужином и выступлением кавер-группы.

В российских школах появятся гольф, хоккей на траве и городки
В российских школах появятся гольф, хоккей на траве и городки

Организаторы надеются, что мероприятие примет ежегодный формат. Уже в 2025 году турнир может стать двухдневным.

Ранее Life.ru писал, что призовой фонд турнира на базе гольф-клуба "Агаларов" в размере 2,5 миллиона рублей между собой поделили шесть гольфистов. Первое место в мужском зачёте занял Давид Нагиев, на второй строчке расположился Максим Зданович, а бронзовая награда досталась Андрею Павлову. У женщин лидером оказалась Александра Чекалина, за ней идёт Полина Марина, а замкнула тройку Алиса Молоканова.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • гольф
  • Общество
  • Спорт
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров