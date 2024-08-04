В Подмосковье прошёл первый турнир журнала "Гольф-клуб"
В Подмосковье, на побережье Пестовского водохранилища, состоялся первый в истории турнир, организованный журналом "Гольф-клуб". Мероприятие приурочили к первой к годовщине издания, организатором выступила главный редактор журнала Мария Петрикова.
Турнир журнала "Гольф-клуб". Видео © Life.ru
Турнир прошёл в дружелюбной атмосфере, так как многие участники были знакомы друг с другом. Среди гостей был в том числе известный оперный певец Ильдар Абдразаков.
Развлекательная программа была предусмотрена и для тех зрителей, кто не принимал участие в турнире. Через два часа после начала соревнований на территории гольф-клуба открылись зоны отдыха. Для гостей также была проведена экскурсия на гольф-карах и открытый урок. Закончился турнир торжественным награждением победителей, ужином и выступлением кавер-группы.
Организаторы надеются, что мероприятие примет ежегодный формат. Уже в 2025 году турнир может стать двухдневным.
Ранее Life.ru писал, что призовой фонд турнира на базе гольф-клуба "Агаларов" в размере 2,5 миллиона рублей между собой поделили шесть гольфистов. Первое место в мужском зачёте занял Давид Нагиев, на второй строчке расположился Максим Зданович, а бронзовая награда досталась Андрею Павлову. У женщин лидером оказалась Александра Чекалина, за ней идёт Полина Марина, а замкнула тройку Алиса Молоканова.
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