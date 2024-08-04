В Подмосковье прошёл первый турнир журнала "Гольф-клуб"

В Подмосковье, на побережье Пестовского водохранилища, состоялся первый в истории турнир, организованный журналом "Гольф-клуб". Мероприятие приурочили к первой к годовщине издания, организатором выступила главный редактор журнала Мария Петрикова.

Турнир журнала "Гольф-клуб". Видео © Life.ru

Турнир прошёл в дружелюбной атмосфере, так как многие участники были знакомы друг с другом. Среди гостей был в том числе известный оперный певец Ильдар Абдразаков.

Развлекательная программа была предусмотрена и для тех зрителей, кто не принимал участие в турнире. Через два часа после начала соревнований на территории гольф-клуба открылись зоны отдыха. Для гостей также была проведена экскурсия на гольф-карах и открытый урок. Закончился турнир торжественным награждением победителей, ужином и выступлением кавер-группы.