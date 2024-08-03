В Британии назвали рубеж в зоне СВО, за которым Армию России будет уже не остановить Эксперт Меркурис: Новый этап СВО начнётся с падением Покровска и Константиновки 3 августа, 16:38 Российские военные на СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / AP

Украину ждёт новый этап противостояния с Россией, когда ВС РФ возьмут под контроль Покровск, Часов Яр, Константиновку, после чего российских военных уже будет не остановить. Об этом сказал британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

"Грядёт крупное сражение. Если падут такие города, как Покровск, Часов Яр, и русские смогут продвинуться дальше, атаковать город Константиновка с населением 70 тысяч человек и занять его, то мы перестанем наблюдать эти медленные боевые действия, к которым привыкли", — объяснил он.

По его мнению, украинской армии нечего противопоставить натиску ВС РФ, поэтому темп отступления только ускорится, а российские военнослужащие будут всё быстрее освобождать новые и новые территории. "Весь характер военных действий изменится", — подчеркнул аналитик.

Ранее обозреватель британского издания UnHerd заявил, что успехи российских военных на поле боя заставят киевскую власть согласиться на условия РФ для заключения перемирия. По его мнению, многие чиновники западных стран придерживаются такой же точки зрения, однако боятся публично говорить об этом.

Авторы Татьяна Миссуми