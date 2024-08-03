Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 19:15

Украинки вышли на митинг с требованием назвать сроки возвращения мобилизованных домой

На митинге в Хмельницком женщины потребовали озвучить сроки демобилизации из ВСУ

В украинском городе Хмельницкий женщины вышли на митинг с требованием к властям озвучить сроки возвращения домой мобилизованных. Об этом сообщает местное отделение издания "Общественное" в телеграм-канале.

Акция проходила в рамках Всеукраинского пикета за права военнослужащих, на которой, в частности, выдвигалось требование определить конкретную длительность их пребывания в армии после мобилизации. Участницы демонстрации потребовали прописать в законодательстве конкретный срок, после которого человек будет считаться отдавшим долг Родине и сможет по желанию оставить службу.

Сотни тысяч украинцев ринулись в вузы ради отсрочки от мобилизации
Сотни тысяч украинцев ринулись в вузы ради отсрочки от мобилизации

Ранее Life.ru рассказывал о находчивости жителей украинского города Николаева, которые смекнули, как можно избежать повальной мобилизации. Схема до абсурда незатейливая: на фронт не отправляют отцов-одиночек, поэтому украинские мужчины массово начали подавать заявления уполномоченным инстанциям с требованиям лишить собственных жён прав на опеку детей.

Обложка ©

Telegram / "Общественное. Хмельницкий"

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров