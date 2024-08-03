Украинки вышли на митинг с требованием назвать сроки возвращения мобилизованных домой
На митинге в Хмельницком женщины потребовали озвучить сроки демобилизации из ВСУ
В украинском городе Хмельницкий женщины вышли на митинг с требованием к властям озвучить сроки возвращения домой мобилизованных. Об этом сообщает местное отделение издания "Общественное" в телеграм-канале.
Акция проходила в рамках Всеукраинского пикета за права военнослужащих, на которой, в частности, выдвигалось требование определить конкретную длительность их пребывания в армии после мобилизации. Участницы демонстрации потребовали прописать в законодательстве конкретный срок, после которого человек будет считаться отдавшим долг Родине и сможет по желанию оставить службу.
Ранее Life.ru рассказывал о находчивости жителей украинского города Николаева, которые смекнули, как можно избежать повальной мобилизации. Схема до абсурда незатейливая: на фронт не отправляют отцов-одиночек, поэтому украинские мужчины массово начали подавать заявления уполномоченным инстанциям с требованиям лишить собственных жён прав на опеку детей.
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