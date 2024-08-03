Украинки вышли на митинг с требованием назвать сроки возвращения мобилизованных домой

В украинском городе Хмельницкий женщины вышли на митинг с требованием к властям озвучить сроки возвращения домой мобилизованных. Об этом сообщает местное отделение издания "Общественное" в телеграм-канале.

Акция проходила в рамках Всеукраинского пикета за права военнослужащих, на которой, в частности, выдвигалось требование определить конкретную длительность их пребывания в армии после мобилизации. Участницы демонстрации потребовали прописать в законодательстве конкретный срок, после которого человек будет считаться отдавшим долг Родине и сможет по желанию оставить службу.