Харрис ответила на вызов Трампа по дебатам
Команда Харрис отказалась от предложения Трампа перенести дебаты на 4 сентября
Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис отказался от предложения конкурента от республиканцев Дональда Трампа встретится на дебатах 4 сентября в эфире телеканала Fox News. Об этом сообщили в штабе Харрис.
"Ему нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября. Вице-президент будет там в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм", — сказано в публикации.
Там отметили, что Трамп боится, поэтому хочет провести встречу на канале, который близок республиканцам. По словам Харрис, она готова принять предложение о дополнительных дебатах, но только после эфира 10 сентября.
Ранее Life.ru писал, что Трамп заявил, что не хочет проводить дебаты с Камалой Харрис на АВС News, поэтому он договорился с Fox News, чтобы использовать их площадку. Но из-за этого изменится дата дебатов. Также Трамп настаивает, чтобы на мероприятии присутствовали живые зрители, так как на прошлой встрече с кандидатом от демократов их не было.
X / Kamala Harris