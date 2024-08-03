Харрис ответила на вызов Трампа по дебатам

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис отказался от предложения конкурента от республиканцев Дональда Трампа встретится на дебатах 4 сентября в эфире телеканала Fox News. Об этом сообщили в штабе Харрис.

"Ему нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября. Вице-президент будет там в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм", — сказано в публикации.

Там отметили, что Трамп боится, поэтому хочет провести встречу на канале, который близок республиканцам. По словам Харрис, она готова принять предложение о дополнительных дебатах, но только после эфира 10 сентября.