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3 августа, 19:19

"Химки" одержали волевую победу над "Рубином", забив три мяча

Момент из матча "Рубина" и "Химок" в РПЛ. Обложка © VK / ФК "Химки"

Момент из матча "Рубина" и "Химок" в РПЛ. Обложка © VK / ФК "Химки"

Подмосковные "Химки" победили "Рубин" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

В первом тайме зрители увидели гол игрока казанцев Мирлинда Даку с пенальти. "Химки" отыгрались на 50-й минуте, автором мяча стал Хетаг Хосонов. Хозяева вновь вышли вперёд через 15 минут, гол забил Александар Юкич, но уже быстро Эдгардо Фаринья восстановил равновесие. Победный удар на 84-й нанёс Лукас Вера с пенальти.

"Химки" одержали первую победу в сезоне и с четырьмя очками поднялись на пятое место в турнирной таблице. "Рубин" с тремя баллами идёт на десятом месте.

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На неделе "Рубин" одержал победу над "Акроном" в Кубке России. Матч завершился с разгромным счётом 4:0.

Артур Лапсаков
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