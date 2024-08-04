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4 августа, 03:40

"Перебор получился": Депутат Ивашкин дал показания в полиции из-за драки на дороге

Ударивший водителя в Красноярске депутат Ивашкин дал пояснения в полиции

Владимир Ивашкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vovan21174

Владимир Ивашкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vovan21174

Депутат горсовета города Назарова от партии КПРФ и боец ММА Владимир Ивашкин, который ударил человека во время конфликта на дороге в Красноярске, был вынужден объясниться в полиции. В разговоре с "Газетой.ru" парламентарий заявил, что вспылил.

"Да, меня вызывали в полицию. Я дал объяснения в Назарове. Завтра уже приеду в Красноярск. Можно было разобраться в этой ситуации спокойно. Я стоял у машины, на видео видно, потом всё произошло. Конечно, перебор в суматохе получился. Суматоху он [водитель] спровоцировал, сильно спровоцировал", — пояснил Ивашкин.

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Напомним, Ивашкин ударил водителя в ходе дорожного конфликта. Депутат заявил, что мужчина в зелёных шортах неуважительно вёл себя на дороге, а во время словесной перепалки якобы оскорбил его. По словам Ивашкина, он дал пощёчину мужчине, чтобы "привести в чувство", а не бил его. При этом водитель продолжал себя вести неадекватно, добавил боец ММА.

Анатолий Симоненко
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