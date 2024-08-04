"Перебор получился": Депутат Ивашкин дал показания в полиции из-за драки на дороге

Депутат горсовета города Назарова от партии КПРФ и боец ММА Владимир Ивашкин, который ударил человека во время конфликта на дороге в Красноярске, был вынужден объясниться в полиции. В разговоре с "Газетой.ru" парламентарий заявил, что вспылил.

"Да, меня вызывали в полицию. Я дал объяснения в Назарове. Завтра уже приеду в Красноярск. Можно было разобраться в этой ситуации спокойно. Я стоял у машины, на видео видно, потом всё произошло. Конечно, перебор в суматохе получился. Суматоху он [водитель] спровоцировал, сильно спровоцировал", — пояснил Ивашкин.