В ВМС Британии заявили об ударе ракетой по торговому судну у берегов Йемена

Торговое судно получило удар ракетой у побережья Йемена. Об этом рассказали в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, отметив, что никакого пожара на борту не было.

"Офицер по вопросам безопасности сообщает, что судно было поражено ракетой. Пожара, поступления воды или утечек нефти не отмечено. Судно продолжает движение в порт назначения", — пояснили в Центре.

Всё произошло в 125 морских милях к востоку от Адена. По данным капитана, взрыв был зафиксирован "поблизости от судна". К счастью, повреждения отсутствуют, команда в порядке.