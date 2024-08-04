В Невельском округе Сахалина ввели режим ЧС из-за схода селей
Осмотр территории, пострадавшей от селевых масс. Обложка © Telegram / Администрация Невельского городского округа
В Невельском городском округе на Сахалине введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал сход селевых масс, сообщает телеграм-канал окружной администрации.
"В муниципальном образовании "Невельский городской округ" введён режим ЧС. Временно приостановлено движение городского пассажирского транспорта в городе Невельске, а также по маршрутам Невельск — Холмск, Невельск — Горнозаводск — Шебунино", — перечислено в публикации.
Напомним, в Невельске Сахалинской области произошёл сход селевых масс, что в итоге привело к частичному разрушению одного из жилых домов. В результате пострадал один человек.