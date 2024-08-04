Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 03:12

В Невельском округе Сахалина ввели режим ЧС из-за схода селей

Осмотр территории, пострадавшей от селевых масс. Обложка © Telegram / Администрация Невельского городского округа

Осмотр территории, пострадавшей от селевых масс. Обложка © Telegram / Администрация Невельского городского округа

В Невельском городском округе на Сахалине введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал сход селевых масс, сообщает телеграм-канал окружной администрации.

"В муниципальном образовании "Невельский городской округ" введён режим ЧС. Временно приостановлено движение городского пассажирского транспорта в городе Невельске, а также по маршрутам Невельск — Холмск, Невельск — Горнозаводск — Шебунино", — перечислено в публикации.

Жители Сочи сняли на видео свирепствующий над морем смерч
Жители Сочи сняли на видео свирепствующий над морем смерч

Напомним, в Невельске Сахалинской области произошёл сход селевых масс, что в итоге привело к частичному разрушению одного из жилых домов. В результате пострадал один человек.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров