В Германии предложили создать оборонительный союз Европы и РФ
Премьер Тюрингии Рамелов: Нужно создать оборонительный союз с Россией
Необходимо создать европейский оборонительный союз с Россией. С таким предложением выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, давая интервью медиагруппе Funke.
"Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию. Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте", — уточнил Рамелов.
Ранее глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ни одна западная страна не пострадала от разрыва отношений с Российской Федерацией в пользу Украины так сильно, как Германия, не получившая при этом ничего взамен от Незалежной.
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