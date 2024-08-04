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4 августа, 03:48

В Германии предложили создать оборонительный союз Европы и РФ

Премьер Тюрингии Рамелов: Нужно создать оборонительный союз с Россией

Необходимо создать европейский оборонительный союз с Россией. С таким предложением выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, давая интервью медиагруппе Funke.

"Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию. Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте", — уточнил Рамелов.

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Ранее глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ни одна западная страна не пострадала от разрыва отношений с Российской Федерацией в пользу Украины так сильно, как Германия, не получившая при этом ничего взамен от Незалежной.

Обложка ©

Unsplash / Christian Lue

Анатолий Симоненко
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