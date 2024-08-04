"Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию. Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте", — уточнил Рамелов.

Ранее глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ни одна западная страна не пострадала от разрыва отношений с Российской Федерацией в пользу Украины так сильно, как Германия, не получившая при этом ничего взамен от Незалежной.