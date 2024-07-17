Полковник США назвала две страны, по глупости потерявшие право быть переговорщиками с Россией

Финляндия и Швеция, вступив в Североатлантический альянс, выбрали сторону и перестали быть нейтральными государствами. Таким образом, руководство этих государств допустило серьёзную ошибку и потерло право быть переговорщиками с Россией, считает отставной полковник американской армии, экс-чиновник госдепа Энн Райт, чьи слова приводит финская газета Iltalehti.

"Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами. Это важно, чтобы в мире были нейтральные государства, в которых другие страны и организации могли бы вести диалог в случае потенциальных конфликтов", — заявила Райт.

По её словам, НАТО, являясь при этом оборонительным союзом, обожает разжигать войны и принимать в них косвенное участие. Одним из любимых способов нагнетания вооружённых конфликтов Райт считает намерение расширить блок на восток и проведение военных учений вблизи восточной российской границы.