Полковник США назвала две страны, по глупости потерявшие право быть переговорщиками с Россией
Полковник армии США Райт считает ошибкой вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Саммит мира по Украине в Бюргенштоке. Обложка © Офис президента Украины
Финляндия и Швеция, вступив в Североатлантический альянс, выбрали сторону и перестали быть нейтральными государствами. Таким образом, руководство этих государств допустило серьёзную ошибку и потерло право быть переговорщиками с Россией, считает отставной полковник американской армии, экс-чиновник госдепа Энн Райт, чьи слова приводит финская газета Iltalehti.
"Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами. Это важно, чтобы в мире были нейтральные государства, в которых другие страны и организации могли бы вести диалог в случае потенциальных конфликтов", — заявила Райт.
По её словам, НАТО, являясь при этом оборонительным союзом, обожает разжигать войны и принимать в них косвенное участие. Одним из любимых способов нагнетания вооружённых конфликтов Райт считает намерение расширить блок на восток и проведение военных учений вблизи восточной российской границы.
"НАТО, похоже, считает, что мира можно достичь только посредством войны. Я говорю, что мир рождается посредством дипломатии и предотвращения смертей", — подытожила она.
Теперь стоящий на защите всего хорошего, демократичного и цивилизованного Североатлантический альянс выглядит несколько нелепо, когда его генсек Столтенберг заявляет, что мирные переговоры ему не нужны и будет куда лучше предоставить Киеву побольше оружия. Но НАТО оказалось мало этой войны и теперь "оборонный" блок будет работать над развязыванием конфликтов в Юго-Восточной Азии, о чём ранее заявил Сергей Лавров.