МЧС: За сутки в водоёмах страны погибло 18 человек, включая двоих детей

За прошедшие сутки в водоёмах России погибло 18 человек, включая двух детей, передаёт в телеграм-канале МЧС страны. Всего в акваториях было зарегистрировано 24 происшествия.

Трагедия произошла в Томской области, где отдыхала семья с двумя детьми. Отец ушёл гулять со старшим, семилетним ребёнком. Позднее тело мальчика нашли в воде. В Кабардино-Балкарии в реку Терек упал 13-летний подросток. Его ищут спасатели. В Красноярском крае 16-летний подросток нырнул в пруд и не вынырнул. Позднее его тело вытащили водолазы.