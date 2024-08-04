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4 августа, 05:10

МЧС: За сутки в водоёмах страны погибло 18 человек, включая двоих детей

За прошедшие сутки в водоёмах России погибло 18 человек, включая двух детей, передаёт в телеграм-канале МЧС страны. Всего в акваториях было зарегистрировано 24 происшествия.

Трагедия произошла в Томской области, где отдыхала семья с двумя детьми. Отец ушёл гулять со старшим, семилетним ребёнком. Позднее тело мальчика нашли в воде. В Кабардино-Балкарии в реку Терек упал 13-летний подросток. Его ищут спасатели. В Красноярском крае 16-летний подросток нырнул в пруд и не вынырнул. Позднее его тело вытащили водолазы.

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Ранее сообщалось, что в российских акваториях за два летних месяца случилось свыше двух тысяч происшествий, при которых погибло более тысячи человек. Спасти удалось почти полтысячи человек.

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Агентство "Москва" / Воронин Денис

Анатолий Симоненко
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