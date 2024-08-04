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4 августа, 05:22

В Польше раскрыли, чем их генерал, изгнанный из штаб-квартиры НАТО, не устроил альянс

Rzeczpospolita: Генерала Якубчика выгнали из штаб-квартиры НАТО из-за гомофобии

Польского генерала Артура Якубчика в Брюсселе считают расистом и гомофобом. По этим причинам НАТО попросило власти Польши отозвать военного из штаб-квартиры Североатлантического альянса. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

"Союзники попросили сменить польского генерала в международном военном штабе в штаб-квартире НАТО. После запроса союзников идёт процедура отзыва генерала", — сказано в публикации.

Одной из причин отзыва генерала стали также некоторые "нарушения" с его стороны при проведении конкурса на должность начальника отдела разведывательной политики объединённого управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.

"Якубчик был в составе конкурсной комиссии и хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши. Его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское", — пояснили авторы статьи.

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Ранее Life.ru рассказывал, что польского генерала Артура Якубчика решили выгнать из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Причины такого решения не разглашались, но пресс-секретарь Минобороны Польши заявил, что это было "ещё одно фатальное кадровое решение предшественников".

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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