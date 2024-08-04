В Якутии две девочки играли в картонной коробке, когда по ней проехал погрузчик

В Якутске разбираются в деталях ЧП, в котором пострадали две девочки. Они залезли в картонную коробку, которая через некоторое время попала под колёса погрузчика. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры республики.

Картонная коробка обладала внушительными размерами, что и привлекло внимание двух девочек, решивших немедленно превратить её в поле для игр. Они были внутри, когда на неё всей своей массой наехал фронтальный погрузчик. В итоге невинное развлечение привело детей в больницу.

Сейчас пострадавшие, которым по семь и восемь лет, с различными травмами находятся под наблюдением врачей. Однако об их нынешнем состоянии информации нет. Проверку по факту произошедшего проводит прокуратура республики.