В челябинском озере Чебакуль обнаружили холерные вибрионы

Жителей Челябинской области предупредили о смертельной опасности. В пробах воды из озера Чебакуль обнаружили бактерии холерного вибриона. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на результаты исследования регионального Управления Роспотребнадзора.

"При проведении мониторинговых исследований воды из поверхности водоёмов, в пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области 02.08.2024 года выделена культура V. Cholerea О139 нетоксигенная", — говорится в документе, направленном на имя министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской.

В связи с этим купаться и ловить рыбу в озере категорически запрещено. Это может быть опасно для здоровья. Людям, которые посещали озеро после 29 июля и заболели острыми кишечными инфекциями, следует провериться на холеру.