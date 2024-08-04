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4 августа, 08:18

В челябинском озере Чебакуль обнаружили холерные вибрионы

Жителей Челябинской области предупредили о смертельной опасности. В пробах воды из озера Чебакуль обнаружили бактерии холерного вибриона. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на результаты исследования регионального Управления Роспотребнадзора.

"При проведении мониторинговых исследований воды из поверхности водоёмов, в пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области 02.08.2024 года выделена культура V. Cholerea О139 нетоксигенная", — говорится в документе, направленном на имя министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской.

Эксперт предупредил о высоком риске смерти при холере
Эксперт предупредил о высоком риске смерти при холере

В связи с этим купаться и ловить рыбу в озере категорически запрещено. Это может быть опасно для здоровья. Людям, которые посещали озеро после 29 июля и заболели острыми кишечными инфекциями, следует провериться на холеру.

Ранее Life.ru писал о важности регулярного мытья рук. Если этого не делать, то повышается риск заболеть брюшным тифом, холерой и различными кишечными инфекциями. Грязные руки также могут стать причиной распространения острых респираторных заболеваний.

Обложка ©

freepik/wirestock

Алёна Зиновьева
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