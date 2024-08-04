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4 августа, 09:12

В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В трёх населённых пунктах Сумской области на севере Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает местное отделение украинского телеканала "Общественное".

"На Сумщине повреждена критическая инфраструктура и транспорт", — говорится в Telegram-канале "Общественное Сумы".

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ВСУ ждут Армию России в Сумской области, ВС РФ перерезали трассу на Угледар, ситуация 2 августа

Разрушения есть в Мирополье, Мануховке и Дружбе. Никаких дополнительных данный пока не известно. О каких конкретно объектах идёт речь, местные издания тоже уточнять не стали.

Ранее Life.ru рассказал о том, что инфраструктура и три предприятия повреждены в результате атаки в Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ Запорожье. До взрывов в обоих регионах регулярно звучала воздушная тревога.

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Freepik

Наталья Афонина
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