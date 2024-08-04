В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В трёх населённых пунктах Сумской области на севере Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает местное отделение украинского телеканала "Общественное".

"На Сумщине повреждена критическая инфраструктура и транспорт", — говорится в Telegram-канале "Общественное Сумы".

Разрушения есть в Мирополье, Мануховке и Дружбе. Никаких дополнительных данный пока не известно. О каких конкретно объектах идёт речь, местные издания тоже уточнять не стали.