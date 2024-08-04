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4 августа, 09:03

Парень разбился насмерть и чуть не убил прохожего при падении с 9-го этажа в Петербурге

Молодой человек погиб, упав на прохожего с 9-го этажа в Петербурге

Погибший житель Мурманска. Обложка © Mash на Мойке

Погибший житель Мурманска. Обложка © Mash на Мойке

Молодой человек разбился насмерть при падении с девятого этажа прямо на прохожего на улице Луначарского в Петербурге. Парень, на которого он свалился, — в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Трагедия произошла накануне ночью. Упавший с балкона из Мурманска. Парню всего 21 год. К приезду врачей он уже был мёртв. У юноши, на которого он упал, в больнице выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы орбит и лобной кости, перелом челюсти, гематомы и открытый перелом ноги со смещением.

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А в подмосковных Мытищах 31-летняя женщина выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от испугавшего её ухажёра. Парень с сайта знакомств во время свидания стал нюхать включённый газ на кухне.

Андрей Бражников
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