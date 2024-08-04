Парень разбился насмерть и чуть не убил прохожего при падении с 9-го этажа в Петербурге

Молодой человек разбился насмерть при падении с девятого этажа прямо на прохожего на улице Луначарского в Петербурге. Парень, на которого он свалился, — в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Трагедия произошла накануне ночью. Упавший с балкона из Мурманска. Парню всего 21 год. К приезду врачей он уже был мёртв. У юноши, на которого он упал, в больнице выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы орбит и лобной кости, перелом челюсти, гематомы и открытый перелом ноги со смещением.